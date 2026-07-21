Что запрещено на Панкратия и Кирилла, 22 июля 2026 года

Первым огурец обязательно пробовал самый младший член семьи. Существовало поверье, что если это сделает взрослый, то все последующие огурцы будут горькими. Но на самом деле самый первый огурец с грядки хозяйка должна была втайне от всех молча сорвать закопать в дальнем и укромном углу огорода, а иногда и поливали это место квасом или молоком. Это был символический дар земле за богатство.