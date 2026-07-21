Святые накажут! Что запрещено на Панкратия и Кирилла, 22 июля 2026 года

И поскольку соленые/квашеные огурцы занимали очень большое место в запасах на зиму у наших предков, то с этого дня начинали мыть и готовить бочки для засолки огурцов на зиму, а также активно квасили и солили первые овощи. Не обходили вниманием и чернику — в тех регионах, где она произрастает. 22 июля также называли Черничным днём, начиная массовый сбор черники. Черника считалась чудодейственной ягодой, и существовало поверье: «Ягода-черника уведет от живота лихо». Это значит, что она лечит желудочные болезни.