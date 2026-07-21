Святые накажут! Что запрещено на Панкратия и Кирилла, 22 июля 2026 года

В светском календаре 22 июля праздников — на любой вкус. Тут тебе и День замков на песке, и День гамака, и День летнего отдыха, и Международный день бокса, и Всемирный день мозга, и День находок…
Мозг: 86 миллиардов нейронов под защитой психиатров.
Всемирный день мозга (World Brain Day) был учреждён Всемирной федерацией неврологии (WFN) в 2014 году. Дата 22 июля была выбрана как день основания WFN — 22 июля 1957 года в Брюсселе была создана эта организация, объединяющая врачей-неврологов со всего мира. Однако первый официальный День мозга отметили только в 2014 году, когда федерация решила привлечь внимание к профилактике неврологических заболеваний.
Почему мозг так важен?
Мозг — самый сложный объект в известной Вселенной. Он содержит около 86 миллиардов нейронов, каждый из которых может образовывать до 10 тысяч связей с другими нейронами. Энергопотребление этого органа — около 20% всего кислорода, поступающего в организм, при том что масса мозга составляет всего 2% от массы тела.
Тема 2026 года, объявленная WFN, — «Мозг и нервная система: от профилактики до персонализированной медицины». Всемирная организация здравоохранения бьёт тревогу: неврологические расстройства — от мигрени до болезни Альцгеймера — поражают миллиарды людей по всему миру, и эта цифра растёт с каждым годом.
Актуальность сегодня.
День мозга — это не только про болезни. Это про здоровый образ жизни, про тренировку памяти, про отказ от вредных привычек, про сон и питание. Врачи в этот день проводят просветительские лекции, а в соцсетях публикуют тесты на внимание и когнитивные способности. В России к кампании присоединяются неврологические центры и медицинские университеты.
Находки: на удачу или от ангела.
А вот День находок, который тоже отмечается в этот день, не имеет официального статуса и чёткой истории. Он родился из народных примет и интернет-фольклора, а дата 22 июля закрепилась за ним стихийно. Возможно, потому что лето — время прогулок, а значит, время смотреть под ноги.
Что делать с найденным?
Находки бывают разными — от потерянной копейки до оброненного кем-то дорогого кольца. В народной традиции отношение к находкам неоднозначно. Мелкую монетку подбирали «на счастье», а вот потерянную серьгу или крестик обходили стороной — считалось, что вместе с вещью можно подобрать чужую судьбу или порчу. Часы, упавшие на землю, поднимать не рекомендовалось: они якобы отсчитывают оставшееся тебе время.
Современные приметы, скорее, говорят о правиле: если нашёл и знаешь хозяина — верни. Если нет — пользуйся, но с благодарностью. В интернете 22 июля проводят «флешмоб находок» — люди выкладывают фото самых неожиданных вещей, найденных на улице.
Кстати, психологи заметили: чем больше мы ищем, тем меньше находим. Настоящие находки случаются, когда мы не ждём.
Панкратий и Кирилл: принятие даров.
И вместо того, чтобы заниматься поисками кем-то утерянного, лучше заняться уборкой урожая — день как раз идеально для этого подходит:
22 июля в народном календаре — это настоящий праздник урожая, день, когда природа щедро одаривает человека своими первыми дарами: хрустящими огурцами и полезной черникой. Этот день, связанный с почитанием святых Панкратия и Кирилла, наполнен вкусными традициями и мудрыми хозяйственными приметами.
Святых так и называют — Панкратий-огуречник и Кирилл-черничник.
К середине июля на крестьянских огородах поспевали первые огурцы, а в лесах — черника. Крестьяне говорили: «На Панкратия и Кирилла огурцы с черникой — самый раз». Крестьяне верили, что после этого дня лето понемногу начинает клониться к осени.
День этот был очень важен для наших предков, потому что вся их жизнь была в принципе связана с природой и была подчинена сбору и правильному «принятию» ее даров.
Ритуалы 22 июля: дар земле за богатство.
Самым важным событием дня 22 июля была дегустация первых огурцов нового урожая. Процесс был окружён множеством ритуалов, чтобы задобрить природу и обеспечить хороший урожай на следующий год.
Первым огурец обязательно пробовал самый младший член семьи. Существовало поверье, что если это сделает взрослый, то все последующие огурцы будут горькими. Но на самом деле самый первый огурец с грядки хозяйка должна была втайне от всех молча сорвать закопать в дальнем и укромном углу огорода, а иногда и поливали это место квасом или молоком. Это был символический дар земле за богатство.
И поскольку соленые/квашеные огурцы занимали очень большое место в запасах на зиму у наших предков, то с этого дня начинали мыть и готовить бочки для засолки огурцов на зиму, а также активно квасили и солили первые овощи. Не обходили вниманием и чернику — в тех регионах, где она произрастает. 22 июля также называли Черничным днём, начиная массовый сбор черники. Черника считалась чудодейственной ягодой, и существовало поверье: «Ягода-черника уведет от живота лихо». Это значит, что она лечит желудочные болезни.
Хозяйки варили варенье из этой ягоды. Считалось, что оно обладает особыми целебными свойствами и исцеляет от множества болезней. Свежей ягодой лакомились всей семьёй, а вечером пекли пироги с черничной начинкой, варили кисели и взвары (безалкогольные напитки из ягод и мёда).
Запреты на Панкратия-огуречника:
Чего категорически нельзя было делать 22 июля?
Не ссориться, особенно с родителями — конфликт мог затянуться надолго, а за ссоры, по поверьям, святые могли наказать болезнями.
Не отказывать в помощи. Считалось, что тот, кто откажет нуждающемуся, может сам оказаться в сложной ситуации, где никто не протянет руку помощи.
Не начинать новые дела. Любое новое начинание в этот день, по приметам, было обречено на провал. Самое время для завершения уже начатого.
Не собирать другие ягоды, кроме черники. Это не принесёт пользы, а может даже навредить.
Не брать и не давать в долг, особенно хлеб и зерно. Считалось, что это ведёт к убыткам.
Не кричать и не шуметь в доме. Чтобы не привлечь нечистую силу, которая может начать вредить по ночам.
Не поднимать найденные деньги. Они могли притянуть к себе неудачу и финансовые проблемы.
Как прожить 22 июля: «черничный пир».
10 идей, как применить традиции предков и адаптировать их к современной жизни:
Проведите «день первого огурца». Даже если у вас нет своего огорода, купите на рынке пучок первых местных огурцов. Устройте семейную дегустацию, сделав из него лёгкий салат.
Насладитесь черничным вкусом и пользой. 22 июля — отличный повод купить чернику и часть съесть свежей, а часть заморозить, чтобы зимой варить полезные морсы.
Организуйте «черничный пир». Испеките пирог с черничной начинкой или просто добавьте горсть ягод в утреннюю кашу.
Откажитесь от конфликтов. Постарайтесь в этот день быть сде d1a ржаннее, особенно в общении с родными. Это поможет сохранить мир в доме.
Сделайте доброе дело. Помогите тому, кто нуждается: переведите небольшую сумму в благотворительный фонд, покормите бездомное животное.
Не берите и не давайте в долг. Отложите решение финансовых вопросов на другой день. Это сбережёт ваши нервы и бюджет.
Завершите старые дела. Вместо того чтобы начинать новые проекты, займитесь завершением того, что уже начали: разберите «завалы» на рабочем столе, доделайте отчёты.
Сходите в лес или парк. Просто прогуляйтесь, наслаждаясь летней природой. Свежий воздух и зелень помогут снять стресс.
Посмотрите на ночное небо. Если вечером звёзды яркие и мерцают, можно загадать желание, но если они тусклые — лучше оставайтесь дома, возможно, будет гроза.
Сделайте заготовки на зиму. 22 июля идеально подходит для того, чтобы начать засолку огурцов или приготовить полезное черничное варенье.
Приметы дня на 22 июля:
Если черники уродилось много — зима будет суровой и морозной.
Если к 22 июля ягода не поспела — осень будет ранней и холодной.
Расшумевшиеся лягушки предвещали солнечную погоду, а если их не слышно — жди похолодания.
Яркие, мерцающие звёзды предвещали грозу, тусклые — дождь.
Кувшинки и лилии, закрывшиеся средь бела дня, предвещают дождь на следующий день.