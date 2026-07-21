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ГД приняла закон о запрете на гражданство мигрантам с судимостью

Госдума приняла закон, согласно которому иностранным гражданам, имеющим судимость за преступление, совершенное на территории России или за её пределами, будет отказано в предоставлении российского гражданства.

Источник: РИА "Новости"

Наличие судимости любой степени тяжести также станет основанием для отказа в выдаче разрешения на временное проживание и вида на жительство.

Помимо этого, иностранные граждане, достигшие 14 лет, обязаны предоставить в территориальные органы МВД справку об отсутствии судимости. Данный документ должен быть получен в стране происхождения не ранее чем за три месяца до подачи заявления на получение разрешения на временное проживание или вида на жительство в России. Для лиц, совершивших преступление, предусмотрена необходимость предоставления соответствующего подтверждающего документа.

Исключение из данного требования установлено для следующих категорий иностранцев:

  • не достигших 14 лет;
  • признанных беженцами или получивших политическое либо временное убежище;
  • проходящих службу по контракту в Вооруженных силах РФ или принимавших участие в боевых действиях в их составе;
  • уже предоставивших такую справку.

Указанные нормы также применяются в отношении лиц без гражданства.

Для граждан Украины законом установлен переходный период: они освобождаются от обязанности предъявлять справку об отсутствии судимости в течение двух лет.

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