ГД приняла закон о запрете на гражданство мигрантам с судимостью

Наличие судимости любой степени тяжести также станет основанием для отказа в выдаче разрешения на временное проживание и вида на жительство.
Помимо этого, иностранные граждане, достигшие 14 лет, обязаны предоставить в территориальные органы МВД справку об отсутствии судимости. Данный документ должен быть получен в стране происхождения не ранее чем за три месяца до подачи заявления на получение разрешения на временное проживание или вида на жительство в России. Для лиц, совершивших преступление, предусмотрена необходимость предоставления соответствующего подтверждающего документа.
Исключение из данного требования установлено для следующих категорий иностранцев:
- не достигших 14 лет;
- признанных беженцами или получивших политическое либо временное убежище;
- проходящих службу по контракту в Вооруженных силах РФ или принимавших участие в боевых действиях в их составе;
- уже предоставивших такую справку.
Указанные нормы также применяются в отношении лиц без гражданства.
Для граждан Украины законом установлен переходный период: они освобождаются от обязанности предъявлять справку об отсутствии судимости в течение двух лет.