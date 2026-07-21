ГД приняла закон о запрете на гражданство мигрантам с судимостью

Помимо этого, иностранные граждане, достигшие 14 лет, обязаны предоставить в территориальные органы МВД справку об отсутствии судимости. Данный документ должен быть получен в стране происхождения не ранее чем за три месяца до подачи заявления на получение разрешения на временное проживание или вида на жительство в России. Для лиц, совершивших преступление, предусмотрена необходимость предоставления соответствующего подтверждающего документа.