«Хватит такое безобразие делать»: Дятлова объяснила, для чего объединили две остановки у гостиницы «Калининград»

По словам сити-менеджера, сейчас междугородние автобусы часто мешают городским. «Поэтому коллеги говорят: хватит такое безобразие делать. Мы попытались сделать один большой павильон, который будет работать следующим образом: автобусы будут идти вперемежку, и не будет таких пробок, которые раньше возникали», — рассказала Дятлова.