Жителей Калининградской области позвали в Гурьевск, чтобы за один день бесплатно проверить сердце, лёгкие и кровь

В программу войдёт первый этап диспансеризации. Участники заполнят анкету, измерят рост и вес, сделают ЭКГ, спирографию и флюорографию, проверят кожу, сдадут общий и биохимический анализы крови. Пациентов также осмотрит терапевт, который при необходимости направит их к узким специалистам. Приём будут вести невролог и пульмонолог, по показаниям можно будет проконсультироваться с кардиологом и дерматологом.