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Жителей Калининградской области позвали в Гурьевск, чтобы за один день бесплатно проверить сердце, лёгкие и кровь

Комплексное обследование проведут 2 августа.

Источник: Клопс.ru

Жителей Калининградской области приглашают на бесплатное комплексное обследование в Гурьевскую ЦРБ. Об этом региональный минздрав пишет в своём телеграм-канале во вторник, 21 июля.

В программу войдёт первый этап диспансеризации. Участники заполнят анкету, измерят рост и вес, сделают ЭКГ, спирографию и флюорографию, проверят кожу, сдадут общий и биохимический анализы крови. Пациентов также осмотрит терапевт, который при необходимости направит их к узким специалистам. Приём будут вести невролог и пульмонолог, по показаниям можно будет проконсультироваться с кардиологом и дерматологом.

Акция пройдёт в воскресенье, 2 августа, с 09:00 до 14:00 по адресу: Калининградское шоссе, 5. Принять участие смогут все желающие независимо от того, к какой поликлинике они прикреплены. Записаться и узнать подробности можно по телефону 8 (40151) 3−32−32.

В Калининграде до 14 августа проходит бесплатная проверка на инфекции, передающиеся половым путём. Пациенты могут сдать кровь на сифилис и ВИЧ, пройти микроскопическое исследование, бакпосев и ПЦР-диагностику на хламидии, гонококк, трихомонаду, микоплазму и уреаплазму. В программу также входит консультация врача-венеролога.

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