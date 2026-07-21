В Таганроге из-за воздушной тревоги было приостановлено движение трамваев

Днем 21 июля в Таганроге на время воздушной угрозы было приостановлено движение трамваев. Затем электротранспорт вновь начал курсировать по обычным маршрутам. Об этом говорится в сообщениях «Таганрогского трамвая».
Движение приостанавливали в период с 14:39 до 15:18.
Напомним, примерно в то же время глава города Светлана Камбулова объявила об угрозе БПЛА по городу. Работали силы ПВО. Позже сообщили о сняли воздушной опасности.
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