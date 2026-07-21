В стране действуют уже около 560 студенческих конструкторских бюро

С этого года конкурс включен в федеральный проект «Университеты для поколения лидеров» национального проекта «Молодёжь и дети». Это позволило увеличить количество потенциальных участников: теперь вуз любой ведомственной принадлежности может побороться за возможность открытия или развития своего СКБ. «Студенческие конструкторские бюро становятся важным элементом подготовки инженерно-технических кадров. Сеть таких площадок развивается на базе 529 университетов и объединяет более 73 тысяч студентов, аспирантов и молодых ученых. Масштабирование конкурса будет способствовать укреплению связи образования, науки и реального сектора экономики», — рассказал глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.