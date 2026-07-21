В стране действуют уже около 560 студенческих конструкторских бюро

Уже около 560 студенческих конструкторских бюро (СКБ) открыты в регионах страны, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Развитие таких бюро ведется в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети».
«Сегодня во всех 89 регионах страны действует порядка 560 студенческих конструкторских бюро. Это настоящие кузницы кадров для технологического лидерства страны, места, где рождаются инженерные решения завтрашнего дня. Их индустриальными партнерами уже выступает почти 2 тысячи компаний. Благодаря такой кооперации студенты получают первый опыт решения реальных инженерных задач, учатся работать с предприятиями и создавать востребованные разработки. Важно, что деятельность студенческих конструкторских бюро соответствует приоритетным направлениям научно-технологического развития России и национальным целям, поставленным нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным», — отметил Дмитрий Чернышенко.
С этого года конкурс включен в федеральный проект «Университеты для поколения лидеров» национального проекта «Молодёжь и дети». Это позволило увеличить количество потенциальных участников: теперь вуз любой ведомственной принадлежности может побороться за возможность открытия или развития своего СКБ. «Студенческие конструкторские бюро становятся важным элементом подготовки инженерно-технических кадров. Сеть таких площадок развивается на базе 529 университетов и объединяет более 73 тысяч студентов, аспирантов и молодых ученых. Масштабирование конкурса будет способствовать укреплению связи образования, науки и реального сектора экономики», — рассказал глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
Напомним, конкурс проходит по двум направлениям: «Студенческое конструкторское лидерство» и «Создание и развитие студенческого конструкторского бюро». Победители получат гранты в размере 20 млн и 5 млн рублей соответственно. Подать заявку можно на портале ГИИС «Электронный бюджет» до 24 августа 2026 года. В апреле 2025 года были объявлены 15 вузов-победителей первого конкурса студенческих бюро.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.