Вслед за МотоТаней. Красавицу-байкера Сонату хоронили под рёв мотоциклов

В субботу она должна была ехать на байк-фестиваль, но этому не суждено было сбыться: всего за день до этого её Harley-Davidson разбился в смертельной аварии. 41-летняя красавица-байкер Соната (Софья Г.), мать двоих сыновей-школьников, ехала на мотоцикле, но потеряла управление и врезалась в бордюр. Врачи пытались её реанимировать, но не смогли.
Маленькая парковка перед крематорием около Северного кладбища в Ростове забита машинами и мотоциклами. Людей — видимо-невидимо, больше 150 человек, многие — в джинсовках с нашивками и байкерской экипировке. Все они пришли проводить в последний путь свою соратницу. Какой Сонату запомнили родные и друзья — в материале rostov.aif.ru.
Мальчик рыдал.
Женщины плачут, да и суровые байкеры не могут сдержать скупую слезу. Но горше всего смотреть на родных. Бабушка, один из сыновей и бывший муж не стесняются эмоций. Особенно пронзительно рыдает мальчик: он уже никогда не сможет обнять маму. Бабушка, обессилевшая от горя, едва держится на ногах. Её поддерживают под руки.
Море цветов — жёлтых и красных роз, гвоздик — кажется бесконечным. И что немаловажно: все собравшиеся вспоминают Софью добрым словом.
«Славная, добрая девушка, были знакомы с ней, виделись на разных мероприятиях. Очень жаль её и детей, оставшихся без мамы», — сетует в разговоре с rostov.aif.ru байкер спортивного мотоцикла Андрей.
21 июля в донской столице выдалось жарким. Температура перевалила за 35 градусов, а воздух был таким душным и тяжёлым, что казалось, будто бы плавится асфальт. Но духота не смогла остановить десятки людей, пришедших проститься с Сонатой.
Многие из них до сих пор не верят в случившееся.
«Я был в шоке, когда новости увидел! Я вчера проезжал мимо места аварии. Остановился, рассматривал перекрёсток, думал, как это могло произойти. Мотоциклы были главной её страстью. Она собиралась на байк-фестиваль на выходных, но разбилась в пятницу», — с горечью говорит нашей редакции бывший парень Сонаты Игорь.
Чуть помолчав, он добавляет, что очень любил Сонату. К сожалению, пара не сошлась характерами: сам Игорь был равнодушен к мототехнике, больше увлекался музыкой, а она горела мотоциклами. На этой почве и разошлись.
Следующим избранником Софьи стал Александр М. Он же — отец мальчишек. Однако, недолго пробыв вместе, эта пара тоже приняла решение расстаться.
«Из увлечений у неё были только мотоциклы. Мотоциклы, а потом всё остальное. Она очень их любила», — подтверждает подруга погибшей Катя.
Соната отдала своему главному хобби более 15 лет жизни. На «железном коне» посещала различные тематические «сходки», соревнования, например, перетягивание канатов на мотоциклах. Объездила на байке едва ли не весь Крым и Краснодарский край.
Зал не вместил всех.
Зал, где идёт прощание, — большой и просторный. Но вместить всех собравшихся он не может, многие толпятся в коридоре. Атмосфера гнетущая, в нос бьёт ладаном. Внезапно мужчине во время отпевания становится плохо, он спешит выйти из зала на улицу.
«Не забывайте её в своих молитвах. Утром, проснувшись, перекреститесь и произнесите самую краткую молитву: “Упокой, Господи, душу усопшей рабы Божией, новопреставленной Софии”», — монотонно твердит священник, а звуки его голоса кажутся отдалённым гипнотическим гулом.
Соната лежит в белоснежном саване, лицо её — безмятежно. После отпевания к ней тянется молчаливая вереница прощающихся: один за другим подходят соратники, друзья, родные. Они замирают, склонив голову. Постояв две минуты, отходят прочь.
У входа в здание крематория собирается толпа. Байкеры, выстроившись в ряд, заводят свои мотоциклы и резко газуют — гулкий рокот разносится эхом, становясь данью уважения Сонате. Так принято у мотоциклистов: товарищей провожают в последний путь под рёв моторов.
Как узнал корреспондент rostov.aif.ru, родные приняли решение кремировать Сонату. После её прах должен быть захоронен рядом с могилами других родственников.
Напомним, Соната разбилась в ДТП на Harley-Davidson в Ростове-на-Дону 17 июля. Байк она водила с 2012 года, была одной из самых узнаваемых фигур мотосообщества юга России. Она любила жизнь, путешествия и животных, хотя сама, как удалось узнать нашей редакции, так и не завела питомца. Она стремилась успеть всё, но судьба распорядилась иначе.
Многие провели параллель между уходом Софьи и смертью байкера и блогера МотоТани, которая погибла в ДТП в Турции в июле 2024 года. Татьяне Озолиной было 38 лет, родом она была из Омской области.
Редакция rostov.aif.ru выражает искренние соболезнования родным умершей Софьи Г.