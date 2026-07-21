Вслед за МотоТаней. Красавицу-байкера Сонату хоронили под рёв мотоциклов

В субботу она должна была ехать на байк-фестиваль, но этому не суждено было сбыться: всего за день до этого её Harley-Davidson разбился в смертельной аварии. 41-летняя красавица-байкер Соната (Софья Г.), мать двоих сыновей-школьников, ехала на мотоцикле, но потеряла управление и врезалась в бордюр. Врачи пытались её реанимировать, но не смогли.