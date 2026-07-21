В «Росавтодоре» рассказали, как идёт ремонт на трассе Р‑158

Росавтодор сообщил о продолжении капитального ремонта трассы Р-158 в Нижегородской области. Работы ведутся на участке с 40-го по 46-й км, где планируется увеличить количество полос до четырёх. На данный момент готовность объекта составляет 85%, а открытие движения запланировано на сентябрь текущего года, передаёт «Российская газета».
Основные этапы ремонта включают устройство основания дороги из щебёночно-песчаной смеси и геотекстиля, укладку нижнего и верхнего слоёв асфальтового покрытия. Особое внимание уделяется одноуровневым развязкам у Криуши и поворота на Инютино.
Параллельно проводятся работы по укреплению обочин, обустройству водоотводных систем, установке освещения, монтажу бортового камня и подготовке площадок для остановок общественного транспорта. Для повышения безопасности движения на проезжей части установят барьерное ограждение, а на примыканиях к местным дорогам — переходно-скоростные полосы.
Кроме того, планируется модернизация мостов через реки Миянку, Тутовку и Модан. В рамках этих работ будет заменено дорожное покрытие и установлены современные локальные очистные сооружения.
Капитальный ремонт данного участка трассы Р-158 является частью обширной программы модернизации дороги. Ранее уже были расширены 29 км трассы — на участках с 46-го по 52-й и с 77-го по 104-й км на подъезде к автомагистрали М-12 «Восток».
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось об ограничениях, которые будут действовать на федеральных трассах в Нижегородской области на этой неделе. Также сообщалось о том, как идёт обновление трассы М‑7 «Волга».