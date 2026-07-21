Нововоронежские атомщики приняли участие в интеллектуальном марафоне

«Интеллектуальный марафон очень популярен среди наших сотрудников и даже летнее время, когда большинство уходят в отпуск, не помешало нам собрать хороший состав. Сегодня команды сидят за одним столом, а завтра вместе решают важные производственные задачи», — сказал Евгений Голубев.