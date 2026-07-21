Нововоронежские атомщики приняли участие в интеллектуальном марафоне

На Нововоронежской АЭС прошел летний турнир по интеллектуальным играм. За звание самой эрудированной команды состязались 15 команд знатоков, представляющих разные подразделения предприятия, а также ветераны-атомщики.
Приветствовали участников почетные гости — председатель профкома Сергей Мельников, председатель Совета ветеранов Валентина Кудрявцева и начальник отдела ядерной безопасности и надежности, руководитель клуба «Квазар» НВАЭС Евгений Голубев.
«Интеллектуальный марафон очень популярен среди наших сотрудников и даже летнее время, когда большинство уходят в отпуск, не помешало нам собрать хороший состав. Сегодня команды сидят за одним столом, а завтра вместе решают важные производственные задачи», — сказал Евгений Голубев.
Турнир состоял из трех туров. Атомщикам предстояло дать правильные ответы на 36 вопросов из самых разных сфер знаний, где участники могли проявить логику, эрудицию и блеснуть умом. Одна из новых традиций — вопросы с черным ящиком. На этот раз среди вещей, спрятанных в таинственном коробе, оказались пластиковый пакет, беруши, карандаш и бутерброд с маслом.
Самой сильной командой турнира признана команда «Турбинисты». Совсем чуть-чуть не хватило до победы бессменному лидеру турнира — команде «1 контур», которая в этот раз заняла 2 место. Третье место — у команды «Пурпурные горностаи».
По итогам года команда, набравшая суммарно наибольшее количество баллов, получит переходящий кубок «Чемпион турнира».
Интеллектуальный турнир прошел при поддержке профкома, отдела социального развития, организации молодых атомщиков и интеллектуального клуба «Квазар».