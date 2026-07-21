Уголовное дело возбуждено в Сергаче из-за невыплаты зарплаты

В Сергаче по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы, сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области в своем макс-канале.
Известно, что хозяйствующий субъект, занимающийся строительством и обслуживанием дорог, не выплачивал заработную плату 66 работникам с апреля по июнь 2026 года. Общая сумма задолженности превысила 3 млн рублей.
«По данному факту прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше 2 месяцев)», — говорится в сообщении.
Расследование и восстановления трудовых прав граждан контролируются прокуратурой.
Напомним, что в Сарове возбуждено уголовное дело за невыплату зарплаты свыше двух месяцев.