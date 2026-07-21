Уголовное дело возбуждено в Сергаче из-за невыплаты зарплаты

«По данному факту прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше 2 месяцев)», — говорится в сообщении.