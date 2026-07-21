Нижегородские власти предлагают заморозить тарифы для перевозчиков в «Платоне»

Нижегородские власти предлагают ввести дополнительные меры поддержки для предприятий транспортной отрасли. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Вопрос обсудили на заседании нижегородского оперштаба 20 июля. В транспортной сфере Нижегородской области отмечается снижение объема грузоперевозок на 11,3%.
Как отметил глава минэкономразвития региона Александр Соловьев, сокращение грузовых перевозок сказалось на состоянии предприятий. Впервые за семь лет отрасль закончила год с убытками.
В связи с этим правительство обозначит на федеральном уровне инициативы для поддержки транспортных компаний. Среди них — мораторий на внеплановые проверки и налоговые каникулы. Кроме того, готовится обращение в Минтранс РФ о заморозке тарифов на плату для грузоперевозчиков в системе «Платон» или о моратории на взимание платы.
Кроме того, власти обсудили вопрос возмещения убытков нижегородским предпринимателям после атак БПЛА на склады Wildberries. Профильным ведомства поручили защитить интересы бизнесменов.
Напомним, нижегородские власти добиваются строительства АЭС в регионе.