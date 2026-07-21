Третий этап застройки микрорайона «Волжский» в Тамбове оценили в 112 млн рублей

В начале апреля право на первый этап КРТ в микрорайоне «Волжский» получило воронежское ООО «СЗ “КРТ-1”» (структура ГК «Еврострой» депутата Воронежской областной думы Михаила Гусева). Компания оказалась единственным участником торгов, и контракт с ней заключили по начальной цене 260,1 млн руб. Победителя определили после того, как аукцион признали несостоявшимся. Инвестору передали в субаренду территорию площадью 17 га, объединяющую 32 земельных участка. В рамках проекта на указанной территории должно быть построено не менее 82 тыс. кв. м жилья. Планируется строительство 16 семиэтажных и десяти девятиэтажных жилых домов, четырех котельных, прокладка инженерных сетей, а также обустройство улично-дорожной сети с парковками и пешеходными зонами.