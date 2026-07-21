Российские школьники завоевали 6 медалей математической олимпиады

Сборная России завоевала четыре золотые и две серебряные медали на 67-й Международной математической олимпиаде (IMO), которая прошла в Шанхае в Китае. Подготовка школьников к таким состязаниям проводится при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в Минпросвещения РФ.
«Сегодня мы чествуем не просто победителей олимпиад — мы приветствуем будущее отечественной науки. Каждая ваша золотая медаль — это результат огромного усердия и той внутренней силы, которая позволяет не отступать перед самыми трудными вызовами. За личными победами стоит титаническая работа учителей и наставников. Мы оказываем поддержку талантливым школьникам на государственном уровне, в том числе в рамках национального проекта “Молодежь и дети”», — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
В состав российской сборной вошли школьники из Челябинска, Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Международная математическая олимпиада проходила с 10 июля. Она объединила участников из более чем 100 стран с пяти континентов. Интеллектуальное состязание включало два тура по три задачи в каждом. Вопросы охватывали разные области математики, в первую очередь геометрию, теорию чисел, алгебру и комбинаторику.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.