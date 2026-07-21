Российские школьники завоевали 6 медалей математической олимпиады

«Сегодня мы чествуем не просто победителей олимпиад — мы приветствуем будущее отечественной науки. Каждая ваша золотая медаль — это результат огромного усердия и той внутренней силы, которая позволяет не отступать перед самыми трудными вызовами. За личными победами стоит титаническая работа учителей и наставников. Мы оказываем поддержку талантливым школьникам на государственном уровне, в том числе в рамках национального проекта “Молодежь и дети”», — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.