Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экспертиза одобрила проект капремонта дома культуры в Добрино

Положительное заключение получено 21 июля.

Проект капитального ремонта здания дома культуры в посёлке Добрино Гурьевского округа прошёл экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Работы планируют провести по адресу: ул. Калининградская, дом 26. В качестве экспертной организации выступил калининградский Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве. Проектную документацию готовило ООО «Конструкторское бюро» (Калининград). Указанный застройщик — МБУ «Центр культуры и досуга» (Гурьевск). Положительное заключение получено 21 июля 2026 года. Форма экспертизы — государственная.

Согласно информации с сайта гурьевского Центра культуры и досуга, здание дома культуры было построено в 1947 году. Его общая площадь — 595,5 кв.м. В ДК расположены зрительный зал на 100 человек, фойе, гримёрная, пять комнат административно-хозяйственного персонала и три вспомогательных помещения. Деятельность учреждения распространяется на 18 посёлков. Там создано и действует 10 клубных формирований.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше