Экспертиза одобрила проект капремонта дома культуры в Добрино

Согласно информации с сайта гурьевского Центра культуры и досуга, здание дома культуры было построено в 1947 году. Его общая площадь — 595,5 кв.м. В ДК расположены зрительный зал на 100 человек, фойе, гримёрная, пять комнат административно-хозяйственного персонала и три вспомогательных помещения. Деятельность учреждения распространяется на 18 посёлков. Там создано и действует 10 клубных формирований.