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Дончанина подозревают в незаконной покупке скрытого диктофона

В Зимовниковском районе отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя по ст. 138.1 УК РФ (незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Источник: Коммерсантъ

В Зимовниковском районе отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя по ст. 138.1 УК РФ (незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

По версии следствия, в апреле 2025 года подозреваемый без соответствующей лицензии заказал в интернет-магазине цифровой диктофон, замаскированный под USB-накопитель. Судебная экспертиза подтвердила, что устройство относится к специальным техническим средствам для негласного получения акустической информации. Купленный гаджет фигурант использовал в личных целях.

Дело возбуждено по материалам ФСБ России. Следственные действия продолжаются.