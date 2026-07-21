Дончанина подозревают в незаконной покупке скрытого диктофона

По версии следствия, в апреле 2025 года подозреваемый без соответствующей лицензии заказал в интернет-магазине цифровой диктофон, замаскированный под USB-накопитель. Судебная экспертиза подтвердила, что устройство относится к специальным техническим средствам для негласного получения акустической информации. Купленный гаджет фигурант использовал в личных целях.