День ВДВ в 2026-м: история праздника, когда и как отмечают

В 1931-м в СССР сформировали первые десантные части, которые с 1932-го вошли в состав Военно-воздушных сил (ВВС). С конца 30-х годов XX века на войска возлагалось выполнение задач оперативного уровня. Например, воздушно-десантные соединения Красной армии в 1939-м участвовали в битве с японцами на реке Халхин-Гол, в 1940-м — в операции по присоединению Бессарабии. И лишь в сентябре 1941 года (по 1944-й) воздушно-десантные войска стали самостоятельным родом войск, который подчинялся Ставке верховного главнокомандования. За героизм в годы Великой Отечественной войны 296 десантников получили звание Героя Советского Союза. В последующие годы ВДВ вновь входили в состав ВВС и подчинялись то военному министру, то министру обороны, то главнокомандующему Сухопутными войсками.