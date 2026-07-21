День ВДВ в 2026-м: история праздника, когда и как отмечают

День десантника, или День ВДВ, ежегодно отмечают в России в начале августа. В 2026 году исполнится 96 лет со дня образования Воздушно-десантных войск. РБК Life рассказывает, когда появилась традиция поздравлять десантников.
Содержание.
Дата.
История.
Традиции.
День ВДВ в Москве.
В Санкт-Петербурге.
Факты.
Главное.
Когда отмечается День ВДВ.
День Воздушно-десантных войск отмечают в России ежегодно 2 августа. В 2026-м дата выпадает на воскресенье.
День десантника официально является памятным днем в Вооруженных силах России, но не выходным [1].
История дня ВДВ.
В 1927—1929 годах, еще до появления первых десантных частей в СССР, самолеты доставляли в Средней Азии малочисленные подразделения Красной армии для борьбы с басмачами.
Однако днем рождения Воздушно-десантных войск принято считать 2 августа 1930-го. Тогда на учениях Московского военного округа рядом с Воронежем впервые в СССР десантировалась боевая группа из 12 человек [2].
В 9 часов утра 2 августа самолет Фарман F-62 «Голиаф» поднялся в воздух с первой группой десантников, которую возглавлял Леонид Минов — идейный вдохновитель, организатор парашютного десанта и первый советский военный парашютист. Группа десантировалась в течение пяти секунд с высоты 350 м на пустое поле рядом с хутором Клочково около Воронежа. Над полем на высоте 150 м пролетели три самолета Р-1 и сбросили почтовые мешки и коробы с винтовками, двумя ручными пулеметами и другими боеприпасами.
В 2026 году День десантника в России отметят 2 августа.
(Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости).
Десантники приступили к распаковке, а самолет в это время вернулся на аэродром и забрал вторую группу бойцов. Они приземлились рядом с местом нахождения первой группы. Через пару минут оба подразделения встретились и выдвинулись в назначенную точку.
В 1931-м в СССР сформировали первые десантные части, которые с 1932-го вошли в состав Военно-воздушных сил (ВВС). С конца 30-х годов XX века на войска возлагалось выполнение задач оперативного уровня. Например, воздушно-десантные соединения Красной армии в 1939-м участвовали в битве с японцами на реке Халхин-Гол, в 1940-м — в операции по присоединению Бессарабии. И лишь в сентябре 1941 года (по 1944-й) воздушно-десантные войска стали самостоятельным родом войск, который подчинялся Ставке верховного главнокомандования. За героизм в годы Великой Отечественной войны 296 десантников получили звание Героя Советского Союза. В последующие годы ВДВ вновь входили в состав ВВС и подчинялись то военному министру, то министру обороны, то главнокомандующему Сухопутными войсками.
На протяжении более 20 лет (1954−1959 и 1961−1979) командующим Воздушно-десантными войсками СССР был Герой СССР Василий Филиппович Маргелов [3]. Именно при нем у десантников появились голубые береты и тельняшки, а в память о Маргелове ВДВ в шутку расшифровывают как «войска дяди Васи».
Памятник основателю современных Воздушно-десантных войск, командующему, Герою Советского Союза, генералу армии Василию Филипповичу Маргелову.
(Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости).
Неофициально праздник начали широко отмечать в 1990-х, а официальный статус он получил в 2006 году — тогда президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании дня ВДВ 2 августа [4].
Как празднуют День ВДВ.
По традиции, 2 августа десантники (как говорят, «бывших десантников не бывает») надевают голубые береты и тельняшки и встречаются с сослуживцами в городских парках. Нередко празднующие профессиональный день купаются в фонтанах. Однако в последние годы власти регионов все чаще напоминают, что не нужно этого делать, или вовсе отключают фонтаны на День ВДВ.
Одна из «народных традиций» на День ВДВ — купаться в фонтанах.
(Фото: Андрей Любимов / РБК).
В начале 90-х у десантников появилась традиция в День ВДВ есть арбузы. Считается, что именно арбузами отмечали праздник солдаты, вернувшиеся из Афганистана [5]. Однако поедание арбузов в День десантника можно связать с тем, что ягода созревает к началу августа. Также в День Воздушно-десантных войск в городах России устраивают автопробеги с символикой и флагами ВДВ.
Покровителем Воздушно-десантных войск считается пророк Илия (Илья). Именно 2 августа (по новому стилю) православная церковь отмечает день его памяти. Из-за этого в День ВДВ ветераны и действующие военнослужащие приходят на Ильинскую улицу в Москве, чтобы почтить покровителя крестным ходом [6].
Что подарить на День ВДВ.
Видеопоздравление. Свяжитесь с сослуживцами, родственниками и друзьями вашего близкого человека и попросите их записать небольшое поздравление. Смонтировать можно в одном из бесплатных видеоредакторов, с которым справится даже новичок.
Флаг с символикой ВДВ. Подарок пригодится для автопробега или встречи с сослуживцами в парке.
Браслет из паракорда. Паракорд — легкий, но прочный нейлоновый шнур. Материал изначально использовали в ВВС США в стропах парашюта. Стильное украшение при необходимости можно расплести и использовать как веревку.
Казан. Такой подарок порадует десантника, который умеет готовить и не прочь угостить друзей и сослуживцев пловом собственного приготовления.
Полет в аэродинамической трубе. Подарок-впечатление для тех, кто соскучился по ощущению свободного падения.
Металлическая кружка. Пригодится для пикника или рыбалки.
Подарочный набор для бани. Веник, шапка, полотенце и ароматные масла — отличный подарок, особенно если в День ВДВ планируется отдых с друзьями.
Аэродинамическая труба имитирует свободное падение.
(Фото: Max Zoomer / Shutterstock / FOTODOM).
Мероприятия на День ВДВ в Москве.
2 августа десантники вспоминают погибших товарищей, поэтому празднование Дня ВДВ начинается с возложения цветов к памятникам и мемориалам воинам-десантникам и минуты молчания. Программа мероприятий в Москве на День десантника в 2026-м будет известна ближе к дате праздника. Основными площадками в столице России традиционно являются:
ВДНХ. Обычно 2 августа здесь работает полевая кухня: гостей угощают кашей и тушенкой. На входе ВДНХ играет военный оркестр, проходит концертная программа.
Красная площадь. Десантники приходят на Ильинку, чтобы почтить покровителя — пророка Илию. От Ильинки начинается крестный ход, в церквях служат молебны.
День ВДВ в парке Горького. В одном из любимейших мест десантники собираются с 1990-х годов. При этом администрация парка ежегодно предупреждает, что купаться в фонтанах на территории запрещено.
В 2025-м празднование Дня ВДВ проходило в парках «Красная Пресня» и «Зарядье», а также на Поклонной горе.
Празднование дня ВДВ в Санкт-Петербурге.
В Санкт-Петербурге празднование Дня ВДВ традиционно начинается с шествия, возложения цветов и минуты молчания в сквере имени Василия Маргелова, у памятника воинам-десантникам на Серафимовском кладбище и на Марсовом поле.
Программа мероприятий на День ВДВ в 2026-м в Санкт-Петербурге пока неизвестна.
Интересные факты.
В 1967 году художник Александр Жук разработал для десантников малиновые береты, которые одобрил командующий воздушно-десантными войсками Василий Маргелов. Однако уже на смотре в Рязанском училище оказалось, что форма выглядела слишком пестрой. Командующий ВДВ назвал курсантов «мухоморами», и впоследствии цвет головных уборов сменили на голубой [7].
В 1973 году впервые в мировой истории боевую машину десантировали вместе с находившимися внутри военнослужащими. Операцией руководил Василий Маргелов.
Считается, что девиз десантников — «Никто, кроме нас» зародился в годы Великой Отечественной войны.
Василий Маргелов считал, что десантник — это концентрированная воля, сильный характер и умение идти на оправданный риск. Одним из главных качеств служащих Маргелов называл дерзость [7].
Один из крупнейших музеев истории ВДВ расположен в Рязани. В фондах хранят более 68 тыс. предметов, его площадь составляет более 1 га [8].
День ВДВ: главное.
День Воздушно-десантных войск (ВДВ) ежегодно отмечают 2 августа. В 2026 году праздник выпадает на воскресенье — выходной.
Днем рождения воздушно-десантных войск считают 2 августа 1930 года, когда под Воронежем впервые в СССР десантировалась группа из 12 военнослужащих.
На протяжении более 20 лет командующим Воздушно-десантными войсками СССР был Герой СССР Василий Филиппович Маргелов. При нем появились голубые береты и тельняшки, а десантников стали называть «войсками дяди Васи».
Главные традиции Дня ВДВ — встречи сослуживцев, ношение голубых беретов и тельняшек, автопробеги, возложение цветов, а также крестные ходы в день памяти пророка Илии, которого считают покровителем десантников.
В Москве основные мероприятия на День ВДВ традиционно проходят на ВДНХ, Красной площади, Поклонной горе и в парке Горького, а в Санкт-Петербурге — у памятников воинам-десантникам и в сквере имени Василия Маргелова.
Эта статья входит в спецпроект РБК Life про праздники. Узнайте, что россияне отмечают в этот день, 2 августа, либо какой сегодня праздник.