Больше 13 часов действовала в Воронежской области опасность БПЛА 21 июля

В Воронежской области в 17.19 во вторник, 21 июля, отменили режим опасности БПЛА. Угроза нависала над регионом с 4 часов утра.
Напомним, в течение минувшей ночи в регионе обнаружили и сбили один беспилотный летательный аппарат ВСУ. Сирены звучали дважды — в Воронеже и Борисоглебске. Пострадавших и разрушений при отражении атаки нет.
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