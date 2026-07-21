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Больше 13 часов действовала в Воронежской области опасность БПЛА 21 июля

Тревогу отменили в 17.19 во вторник.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области в 17.19 во вторник, 21 июля, отменили режим опасности БПЛА. Угроза нависала над регионом с 4 часов утра.

Напомним, в течение минувшей ночи в регионе обнаружили и сбили один беспилотный летательный аппарат ВСУ. Сирены звучали дважды — в Воронеже и Борисоглебске. Пострадавших и разрушений при отражении атаки нет.

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