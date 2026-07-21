Названы зарплаты водителей общественного транспорта в Нижнем Новгороде

Количество водителей в общественном транспорте в Нижнем Новгороде выросло с начала 2026 года. В этом году появилось 22 водителя электробуса и 11 — троллейбусов, сообщили в ГП НО «Нижегородэлектротранс».
Средняя зарплата водителя электробуса составляет 118 тысяч рублей, а водителя троллейбуса — 109 тысяч рублей. При этом в АО «Нижегородпассажиравтотранс» водители в среднем получают 131 тысячу рублей, а число сотрудников за год увеличилось на 20 человек.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что новый автобусный маршрут № 125 «Улица Усилова — Автостанция г. Кстово» начнет курсировать между Нижним Новгородом и Кстово.