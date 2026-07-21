Названы зарплаты водителей общественного транспорта в Нижнем Новгороде

Средняя зарплата водителя электробуса составляет 118 тысяч рублей, а водителя троллейбуса — 109 тысяч рублей. При этом в АО «Нижегородпассажиравтотранс» водители в среднем получают 131 тысячу рублей, а число сотрудников за год увеличилось на 20 человек.