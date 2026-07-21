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Пермский «Молот» продлил контракт с одним из лидеров команды

Нападающий Владимир Михасенок заключил контракт с пермским ХК «Молот» на следующий сезон. Об этом сообщили в пресс-службе пермского хоккейного клуба. Согласно открытым данным, 28-летний форвард пополнил состав «Молота» по ходу сезона 2024/2025. За пермскую команду хоккеист провел 85 матчей, в которых набрал 55 (19+36) баллов за результативность при показателе полезности «-2».

Нападающий Владимир Михасенок заключил контракт с пермским ХК «Молот» на следующий сезон. Об этом сообщили в пресс-службе пермского хоккейного клуба. Согласно открытым данным, 28-летний форвард пополнил состав «Молота» по ходу сезона 2024/2025. За пермскую команду хоккеист провел 85 матчей, в которых набрал 55 (19+36) баллов за результативность при показателе полезности «-2».

Отметим, что «Молот» начал подготовку к новому сезону. В составе сейчас 28 игроков, еще семь человек находятся на так называемых пробных контрактах. В настоящее время игроки команды проходит медицинское обследование и первые контрольные игры проведет в августе.