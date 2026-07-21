Солист группы «Три дня дождя» извинился за свое поведение на концерте

«Появляться в таком состоянии на сцене, как было в Екатеринбурге, — это зашквар, поэтому прошу прощения. Все ближайшие концерты состоятся. Я жив, все хорошо. Слава России», — сказал он в видеоролике, опубликованном в своем Telegram-канале.