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Солист группы «Три дня дождя» извинился за свое поведение на концерте

Солист группы «Три дня дождя» вышел из больницы и извинился за свое поведение.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов сообщил, что выписался из реабилитационного центра, и принес извинения поклонникам за свое поведение на концерте в Екатеринбурге.

После концерта 12 июля в Екатеринбурге в социальных сетях появились предположения о возможном употреблении Викторовым запрещенных веществ. Позднее сестра музыканта рассказала РИА Новости, что его госпитализировали в специализированный реабилитационный центр.

«Появляться в таком состоянии на сцене, как было в Екатеринбурге, — это зашквар, поэтому прошу прощения. Все ближайшие концерты состоятся. Я жив, все хорошо. Слава России», — сказал он в видеоролике, опубликованном в своем Telegram-канале.