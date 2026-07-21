Дончане все чаще передают показания электроэнергии в онлайн режиме

Популярность платформы растёт: сейчас в системе зарегистрировано свыше 607 тысяч пользователей, а за текущий год к сервису присоединились более 60 тысяч новых клиентов. При этом внутренние платформы компании включены в «белый список», поэтому они стабильно работают даже на фоне ограничений доступа к ряду зарубежных ресурсов.