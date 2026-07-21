Дончане все чаще передают показания электроэнергии в онлайн режиме

Ресурсоснабжающие организации продолжают делать ставку на цифровые каналы взаимодействия с потребителями: это помогает быстрее обрабатывать обращения и разгружать офисы обслуживания.
Сервис дистанционного обслуживания «ТНС энерго Ростов‑на‑Дону» доступен на сайте и в мобильном приложении. В личном кабинете пользователи могут просматривать данные по лицевым счетам, хранить архив счетов, историю оплат, переданных показаний и переписку с компанией.
Важная возможность сервиса — управление несколькими объектами недвижимости (квартирами, домами, гаражами) в рамках одной учётной записи. Это удобно: не нужно каждый раз заново авторизовываться, чтобы оплатить счета за разные помещения.
Популярность платформы растёт: сейчас в системе зарегистрировано свыше 607 тысяч пользователей, а за текущий год к сервису присоединились более 60 тысяч новых клиентов. При этом внутренние платформы компании включены в «белый список», поэтому они стабильно работают даже на фоне ограничений доступа к ряду зарубежных ресурсов.
Зарегистрироваться в сервисе несложно: достаточно перейти на страницу авторизации, выбрать регион, подтвердить адрес электронной почты и задать пароль. Если доступ к учётной записи будет утерян, пароль можно восстановить через электронную почту. Подробнее — на сайте гарантирующего поставщика.