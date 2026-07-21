Дыня — это ягода, фрукт или овощ

В ботанике плодами называют репродуктивные органы цветковых, которые служат для размножения, то есть распространения семян [3]. Их классификация обширна и иногда не однозначна. Последнее, как раз, применимо к дыням. Дело в том, что наука не делит плоды по вкусу или цвету — за основу берут то, как они образовались. По этому признаку дыни близки к ягодам, но не являются ими в полной мере. Именно поэтому их относят к виду ложных ягод. Наряду с дынями в эту категорию также попадают арбуз и, например, огурец [4].