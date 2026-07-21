Дыня — это ягода, фрукт или овощ

Дыню часто называют фруктом за ее сочность, сладость и аромат. Но по своему ботаническому происхождению она ближе к ягодам, а иногда ее и вовсе относят к овощам. Рассказываем, что такое дыня, как правильно называются ее плоды и влияет ли цвет мякоти на вкус.
Содержание.
Ягода или фрукт.
В ботанике.
В кулинарии.
Интересные факты.
Частые вопросы.
Главное.
Дыня — это ягода или фрукт?
Дыня — это тыквина, или вид плода растения семейства тыквенные, для которого характерна плотная кожура, сочная мякоть и наличие внутри семян [1], [2].
В ботанике плодами называют репродуктивные органы цветковых, которые служат для размножения, то есть распространения семян [3]. Их классификация обширна и иногда не однозначна. Последнее, как раз, применимо к дыням. Дело в том, что наука не делит плоды по вкусу или цвету — за основу берут то, как они образовались. По этому признаку дыни близки к ягодам, но не являются ими в полной мере. Именно поэтому их относят к виду ложных ягод. Наряду с дынями в эту категорию также попадают арбуз и, например, огурец [4].
По родовой принадлежности дыни относят к семейству тыквенных, род огурца [1]. По способу культивирования, как и арбузы, это бахчевые — растение с развитыми длинными побегами, стелющимися по земле [1]. Их активно возделывают в сельском хозяйстве, где дыни и вовсе попадают под собирательное «овощи». Почему так? То, что принято считать овощем в быту (капуста, помидор и баклажан), в промышленном значении более широкое понятие. В хозяйственном контексте этот термин объединяет несколько семейств растений, выращиваемых для получения съедобных плодов. К ним относят и дыни [5].
А вот называть дыню фруктом не совсем правильно, хотя и допустимо. Например, в ботанике такое понятие отсутствует в принципе. А вот в кулинарии и быту его используют часто: в основном для описания сочных и сладких плодов. Поэтому отправившись в магазин за дыней, искать ее нужно в разделе фруктов. При этом стоит понимать, что это способ категоризации, а не ботаническая принадлежность.
Классификация дыни зависит от контекста: в ботанике — это тыквина, вид плода, относящийся к ложным ягодам; в сельском хозяйстве дыни — самостоятельный вид овощеводства, бахчевая культура; в быту и кулинарии, где разделение основано на вкусе и внешнем виде — фрукт.
Дыня в ботанике: ягода или тыквина.
Дыня очень близка к ягодам, но не является ими до конца.
(Фото: New Africa / FOTODOM / Shutterstock).
В ботанике ягодами называют сочные многосемянные и невыскрывающиеся плоды, покрытые тонкой или более плотной кожурой [2]. Классические примеры ягод — виноград, черника или клюква [6]. Они формируются из завязи, расположенной как в нижней, так и верхней частях растений. Когда в этом процессе участвуют другие органы и части растения, говорят об образовании ложной ягоды. Они есть в разных семействах, в тыквенных это дыня. Такой плод называют тыквиной [7]. Он характерен не только для дыни, но и других представителей всего семейства: огурец, арбуз, тыква, кабачок, цуккини [8].
Дыня — это фрукт или овощ с кулинарной точки зрения.
В кулинарии, гастрономической классификации и в быту дыню называют фруктом. Но к ботаническому происхождению плодов этот термин никакого отношения не имеет. Фрукт — разговорный вариант, или способ деления продуктов на основе вкуса и цвета. Как это ни странно, но технически дыня гораздо ближе к овощам, чем фруктам. Термин «овощи» принят для описания области сельского хозяйства. А возделывание дынь (как и арбузов) выделено в самостоятельную ветвь овощеводства — бахчеводство.
Интересные факты о дыне.
Несколько интересных фактов о дынях:
В зависимости от сорта дыни отличаются формой, весом и окраской кожуры. Мякоть обычно светло-кремовая, оранжевая, желтая или белая.
Есть небольшие и легкие шаровидные дыни («Колхозница»), но встречаются и более крупные и яйцевидные. Например, плоды сорта «Кзыл-урук» или «Торпедо» способны достигать веса 10−15 кг [9].
Отличается и внешний окрас плодов: например, у сорта дыни Канталупа кожура почти белая и разделена зелеными вертикальными полосами.
Плоды дыни выращивали еще до нашей эры. В Европу их завезли в средние века, на Русь фрукт попал в XV—XVI столетия [10].
Самыми дорогими дынями в мире считается сорт Юбари Кинг. Его выращивают в одноименном небольшом регионе на острове Хоккайдо, Япония. В 2019 году на аукционе два экземпляра Юбари Кинг продали за $45 тыс. [11].
7 августа принято считать неофициальным Днем дыни [12].
Вопросы о дыне.
Частые вопросы о дынях:
Дыня и арбуз — это одно и то же по классификации?
Да, дыня и арбуз в ботанике представители одного и того же семейства — тыквенные. Их плоды считаются ложными ягодами и называются тыквинами. При этом вкус и внешний вид у них отличается. У арбуза более водянистая и красная мякоть, а размер отдельных экземпляров бывает внушительным. Например, вес самого тяжелого из зарегистрированных в мире арбузов достигал 159 кг [13].
Почему у дыни разный цвет мякоти и влияет ли это на вкус?
Цвет мякоти дыни зависит от сорта и работы селекционеров. Это лишь один из визуальных признаков, который на вкус никак не влияет. Чтобы дыня была сладкой, нужно выбирать спелые плоды. При постукивании они издают глухой звук, на поверхности обязательна сформированная сеточная структура, аромат — выраженный дынный.
Можно ли есть дыню вместе с семечками и кожурой?
Употреблять дыню вместе кожурой не рекомендуется из-за соображений безопасности. На поверхности могут присутствовать вредные бактерии, занесенные с грунта или при транспортировке. Кроме этого, сама по себе кожура не такая сладкая и ароматная на вкус, в ней же могут накапливаться токсины от агрообработок в полях.
Что касается семян, их употребление не запрещено, но важно сперва очистить семечки и правильно подготовить, просушить. Семена дыни содержат много калия и магния. На порцию в 100 г приходится в среднем 500 ккал. В разных культурах в древние времена их использовали в лечебных целях [14]. Однако при наличии хронических болезней ЖКТ или аллергии от их употребления лучше отказаться, а целесообразность приема лучше обсудить врачом.
Почему дыня может горчить и от чего это зависит?
Прогорклость — первый признак того, что дыня незрелая или вовсе испорчена, либо имеет превышение по нитратам. В этом случае лучше не есть такой плод.
Главное о плодах дыни.
Дыня — это ложная ягода, с сочный и мягкой мякотью, покрытой кожурой и семенами внутри.
По-научном плоды тыквы дыни называют тыквиной. А ее ближайшие родственники из семейства тыквенных — арбуз, кабачок и тыква.
В кулинарии и быту дыню чаще относят к фруктам из-за сладкого вкуса, аромата и внешнего вида. Но в ботанике такого класса плодов не существует, термин исключительно бытовой.
При этом в сельском хозяйстве дыня относится к разделу овощеводства. А выращивание этих культур выделено в отдельную отрасль — бахчеводство.
В зависимости от контекста дыню можно считать фруктом, близким родственником ягод или овощем.