Остановить течь в исторической водонапорной башне Алленберга смогут не раньше августа

«О сложившейся ситуации все знают, знает глава, это у всех на контроле, — заявила Железнова. — Проблема в том, что повреждённая часть сетей находится в федеральном ведомстве и расположена на частной территории. Сейчас наши специалисты ведут ремонтные работы сетей, и мы хотим вообще отключать эту башню и людей переводить на скважины. Но сейчас, сию секунду, отключить её невозможно, и ремонтные работы провести тоже нельзя. Сейчас заменят сети, частично ремонт проведут, и до конца августа всё закончат. Только тогда её отключат совсем».