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Остановить течь в исторической водонапорной башне Алленберга смогут не раньше августа

В администрации Гвардейского района сообщили, что отключение башни оставит без воды целый микрорайон.

В администрации Гвардейского округа признались, что не смогут оперативно остановить утечку в исторической водонапорной башне Знаменска (она находится на территории бывшей психиатрической лечебницы Алленберга). Несмотря на то, что вода размывает кладку и может привести к обрушению объекта, коммунальщики не смогут в ближайшие дни переподключить жителей поселка к другому источнику водоснабжения. Об этом «Новому Калининграду» рассказала начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Гвардейского округа Раиса Железнова.

«О сложившейся ситуации все знают, знает глава, это у всех на контроле, — заявила Железнова. — Проблема в том, что повреждённая часть сетей находится в федеральном ведомстве и расположена на частной территории. Сейчас наши специалисты ведут ремонтные работы сетей, и мы хотим вообще отключать эту башню и людей переводить на скважины. Но сейчас, сию секунду, отключить её невозможно, и ремонтные работы провести тоже нельзя. Сейчас заменят сети, частично ремонт проведут, и до конца августа всё закончат. Только тогда её отключат совсем».

Железнова не смогла дать гарантий того, башня не рухнет из-за постоянной утечки, которая продолжается не менее трех недель. При этом отключение башни приведет к тому, что целый микрорайон останется без водоснабжения.

«Там целый микрорайон пятиэтажек, — продолжила чиновница. — Это не один-два домика ИЖД, это был военный городок, который в своё время обслуживала воинская часть. Я вам не скажу сейчас, сколько там жителей, но вы можете на карте посмотреть. Это несколько улиц с большими пятиэтажками».

Железнова добавила, что кое-какие меры властями все-таки приняты. По ее словам, коммунальщики снизили давление, что несколько уменьшило утечку.

«Работы ведутся, ситуация на контроле, поэтому все не так, как граждане пишут, будто все бросили, и сейчас башня рухнет. Нет, это не так. Это очень дорогостоящие работы. Замена участка водопроводных сетей — это не так быстро, как кажется. Кроме того, у населения ухудшилось водоснабжение из-за снижения давления», — заключила она.

Раиса Железнова добавила, что скважина, к которой планируется переводключить пользователей, уже есть, поэтому коммунальщикам необходимо только провести до нее сети. И эти работы реально выполнить до конца августа.

Чиновница подтвердила, что водонапорная башня сейчас находится в собственности администрации, но находится она на земельном участке собственника бывшей лечебницы Алленберга. Что будет с башней после ее отключения от водоснабжения, Железнова ответить затруднилась, так как этот вопрос находится за рамками ее полномочий.

Ранее «Новый Калининград» сообщал об утечке в башне, о которой сообщили очевидцы. О ситуации с разрушением памятника архитектуры потоками воды рассказывал и калининградский краевед Евгений Мосиенко в своем паблике «Культурная индустриализация».

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