По итогам пересдачи ЕГЭ число стобалльных работ превысило 10 тысяч

«25 лет назад единый государственный экзамен был смелым экспериментом, а сегодня стал одним из индикаторов состояния системы образования. Его результаты подтверждают, что уровень подготовки школьников растет. С итогами пересдач число работ, написанных на максимальные 100 баллов по одному или нескольким предметам, составило 10 090. По результатам “президентских дней” больше всего новых стобалльных результатов по информатике (82), литературе (65), русскому языку (58) и профильной математике (53). За последние шесть лет более чем на 5% увеличилось количество выпускников, набравших 180 и более баллов по трем предметам. При этом на 4% сократилось число тех, кто не смог преодолеть минимальный порог», — прокомментировал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.