По итогам пересдачи ЕГЭ число стобалльных работ превысило 10 тысяч

Число работ ЕГЭ, написанных на 100 баллов, превысило 10 тыс. по итогам дополнительных дней пересдачи, сообщили в Минпросвещения РФ. Около 99 тыс. молодых людей смогли улучшить свои результаты.
Наиболее востребованными предметами среди выпускников стали обществознание, информатика, русский язык, профильная математика и химия. Дополнительные дни для сдачи ЕГЭ были введены с 2024 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.
«25 лет назад единый государственный экзамен был смелым экспериментом, а сегодня стал одним из индикаторов состояния системы образования. Его результаты подтверждают, что уровень подготовки школьников растет. С итогами пересдач число работ, написанных на максимальные 100 баллов по одному или нескольким предметам, составило 10 090. По результатам “президентских дней” больше всего новых стобалльных результатов по информатике (82), литературе (65), русскому языку (58) и профильной математике (53). За последние шесть лет более чем на 5% увеличилось количество выпускников, набравших 180 и более баллов по трем предметам. При этом на 4% сократилось число тех, кто не смог преодолеть минимальный порог», — прокомментировал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
В этом году выросла доля выбравших ЕГЭ по естественно-научным предметам, профильной математике и информатике. Также увеличилось число участников ЕГЭ, набравших высокие баллы по биологии и физике. Результаты по математике свидетельствуют о росте на 25% числа потенциальных абитуриентов инженерных и ИТ-направлений подготовки. А доля выпускников, получивших 60 и более баллов по трем предметам, увеличилась до 32,36%.
Всего около 138 тыс. человек пересдавали экзамен 8 и 9 июля. Более 30 тыс. ребят выбрали обществознание, более 22 тыс. — информатику и более 21 тыс. — русский язык. Основной период проведения ЕГЭ завершился 19 июня. Его участниками стали около 750 тыс. человек, из которых свыше 663 тыс. — выпускники текущего учебного года.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.