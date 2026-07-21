Волгоградцы починили и заправили «пятерку» ради ее угона

Отечественный автомобиль инспекторы ГИБДД остановили для проверки документов. Однако показать ПТС на ВАЗ-2105 не смог ни находившийся за рулем 19-летний волгоградец, ни его приятель. Пробив машину по базе, сотрудники выяснили, что она принадлежит 48-летнему волгоградцу и числится в угоне.