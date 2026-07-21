«Независимо от санкционных списков»: власти хотят субсидировать морские перевозки всех товаров в Калининград

Региональные власти хотят субсидировать морские перевозки всех товаров в Калининградскую область. Об этом рассказал губернатор Алексей Беспрозванных в интервью «Ведомостям».
Мы оценили общий объём перевозок. Прорабатывается вопрос распространения субсидирования на все товары независимо от санкционных списков. И по нашим оценкам, сейчас необходимый объём финансирования оценивается в сумму порядка 23 миллиардов рублей. Сейчас мы обсуждаем возможность такого размера субсидий с Минтрансом и Минфином, — сказал Беспрозванных.
В марте губернатор предлагал забрать у Минтранса на областной уровень распределение субсидий. Власти также хотели поменять систему и компенсировать затраты не логистическим компаниям, а конкретному бизнесу в регионе.
Региональное правительство также просило увеличить субсидирование морских перевозок. Всего на 2026 год распределили пять миллиардов рублей.
Похожие предложения озвучивал глава транспортной компании «Сталена», президент Балтийского делового клуба Сергей Гоз. Он также отмечал, что потребность в субсидиях составляет порядка 20 миллиардов рублей. Кроме того, эксперт добавлял, что средства должны направляться не морским перевозчикам, а местным производителям, предприятиям, которые завозят сырьё, и компаниям, доставляющим в регион товары первой необходимости.