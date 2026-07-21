«Независимо от санкционных списков»: власти хотят субсидировать морские перевозки всех товаров в Калининград

Мы оценили общий объём перевозок. Прорабатывается вопрос распространения субсидирования на все товары независимо от санкционных списков. И по нашим оценкам, сейчас необходимый объём финансирования оценивается в сумму порядка 23 миллиардов рублей. Сейчас мы обсуждаем возможность такого размера субсидий с Минтрансом и Минфином, — сказал Беспрозванных.