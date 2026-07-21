С сентября изменятся правила проведения всероссийской олимпиады школьников

Министерство просвещения РФ опубликовало проект приказа о внесении с 1 сентября 2026 года изменений в порядок проведения всероссийской олимпиады школьников. К чему готовиться участникам, рассказали в ведомстве.
Одно из предложенных изменений касается недопущения повторного участия в соответствующем этапе олимпиады текущего учебного года по одному и тому же предмету одного и того же человека. Это ограничение лишит возможности недобросовестных участников переходить из одного региона в другой, надеясь показать лучший результат.
Изменения коснутся и правил удаления за нарушения: в таком случае школьник может лишиться права дальнейшего участия по любому предмету в текущем году. Возможный запрет на пронос средств связи и электронно-вычислительной техники расширен на все этапы олимпиады, включая школьный и муниципальный. Кроме того, победители и призеры предыдущего сезона могут лишиться автоматического прохода на муниципальный, региональный и заключительный этапы — им придется начинать олимпиадный путь со школьного этапа.
Также отмечается, что в новой редакции признание результата перепроверки Центральной предметно-методической комиссией станет обязательным. Данная мера введена для повышения качества проверки в регионах. Предлагаемые изменения в настоящий момент находятся на обсуждении, по результатам которого будет принято решение о целесообразности их включения в действующий порядок.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.