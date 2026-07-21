С сентября изменятся правила проведения всероссийской олимпиады школьников

Изменения коснутся и правил удаления за нарушения: в таком случае школьник может лишиться права дальнейшего участия по любому предмету в текущем году. Возможный запрет на пронос средств связи и электронно-вычислительной техники расширен на все этапы олимпиады, включая школьный и муниципальный. Кроме того, победители и призеры предыдущего сезона могут лишиться автоматического прохода на муниципальный, региональный и заключительный этапы — им придется начинать олимпиадный путь со школьного этапа.