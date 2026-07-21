Как выглядит масленок, где он растет и чем полезен

Маслята, как и другие грибы, могут быть тяжелыми для пищеварения, поэтому не стоит употреблять их в больших количествах. С осторожностью маслята стоит включать в рацион при заболеваниях ЖКТ, а также детям и пожилым людям. Не рекомендуется собирать грибы в загрязненных местах, поскольку они могут накапливать вредные вещества из окружающей среды. Старые маслята лучше не использовать в пищу: в них могут содержаться личинки насекомых, грибки, бактерии и патогенные микроорганизмы.