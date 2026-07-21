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Как выглядит масленок, где он растет и чем полезен

Какие есть виды масленка и как его правильно чистить.

Источник: РБК Life

Масленок — это съедобный гриб, который легко узнать по скользкой шляпке. Он растет в лесах и считается одним из самых популярных грибов для сбора. Маслята хорошо подходят для приготовления разных блюд и ценятся за приятный вкус. Рассказываем, как выглядит масленок, чем полезен и как правильно его собирать, хранить и готовить.

Содержание.

Как выглядит.

Где растет.

Виды.

Польза.

Вред.

Частые вопросы.

Главное.

Как выглядит масленок.

У молодых маслят шляпка выпуклая, а по мере роста постепенно расправляется.

(Фото: ROMAN KALISHCHUK / Shutterstock / FOTODOM).

Масленок — это трубчатый гриб, который легко узнать по слизистой шляпке. Он относится к числу самых популярных лесных грибов благодаря приятному вкусу и широкому распространению.

У молодых маслят шляпка выпуклая, а по мере роста постепенно расправляется. Поверхность гладкая и блестящая, после дождя становится липкой. Окраска коричневая, в засушливую погоду становится светлее. С нижней стороны шляпки расположен трубчатый слой насыщенного желтого цвета. У молодых грибов он скрыт белой пленкой, а у взрослых экземпляров ее остатки сохраняются в виде кольца на ножке.

Ножка масленка прямая, округлой формы и плотная. В верхней части она обычно темнее, а ближе к основанию становится светлее. Мякоть у масленка мясистая, в шляпке светло-желтая, а внутри ножки имеет более темный, буроватый оттенок [1].

Как отличить масленок от ложного гриба.

Есть несколько грибов, с которыми можно перепутать масленок. Чаще всего это перечный гриб и мокруха еловая.

Перечный гриб напоминает масленок внешне, однако на его ножке нет пленчатого кольца. Еще один заметный признак — красноватый трубчатый слой, тогда как у настоящего масленка он более желтый. Перечный гриб считается условно съедобным из-за острого вкуса.

Мокруха еловая тоже напоминает молодой масленок. Главное отличие — нижняя сторона шляпки. У масленка она трубчатая, а у мокрухи пластинчатая и покрыта густой слизью. Этот гриб съедобен, но относится к другому виду.

Где растет масленок.

Масленок встречается в лесах с середины июня до октября. Самый богатый урожай обычно собирают в августе и сентябре [1].

Чаще всего маслята находят в светлых хвойных лесах, особенно в сосновых борах и молодых посадках. Также они растут на песчаных почвах, опушках, вдоль заросших травой тропинок. Иногда их можно найти на кострищах [1], [2].

Обычно маслята растут не поодиночке, а группами. Поэтому рядом с найденным грибом стоит осмотреться — поблизости могут оказаться и другие экземпляры.

Виды масленка.

Известно около 50 видов маслят. В России встречается примерно 15 разновидностей этих грибов [2]. Среди них наиболее известны [1]:

Масленок обыкновенный (поздний, настоящий).

Масленок обыкновенный.

(Фото: Tintila Corina / Shutterstock / FOTODOM).

Один из самых распространенных представителей рода. Плодоносит с июня по октябрь. Чаще всего встречается в сосновых лесах, молодых хвойных посадках, на кострищах и песчаных участках. Узнать масленок обыкновенный можно по коричневой шляпке с каштановым или красноватым оттенком. На ножке сохраняется светлое пленчатое кольцо. В засушливый период окраска шляпки становится менее насыщенной.

Масленок болотный (желтоватый).

Масленок болотный (желтоватый).

(Фото: Helissa Grundemann / Shutterstock / FOTODOM).

Нечасто встречающийся вид, который появляется небольшими группами с августа до начала октября. Свое название получил благодаря местам произрастания: его находят на влажных участках сосновых лесов и около болот. Отличается серовато-желтой шляпкой. На ножке находится белое слизистое кольцо, которое у взрослых грибов становится коричневым. При повреждении мякоть приобретает красный оттенок.

Масленок лиственничный.

Масленок лиственничный.

(Фото: Jaroslav Machacek / Shutterstock / FOTODOM).

Растет небольшими группами с июня по начало октября. Предпочитает участки рядом с лиственницей, встречается в лиственных лесах, среди высокой травы и на местах с большим количеством опавших листьев. Главная особенность вида — желтая шляпка с золотистыми, коричневыми или темно-бурыми оттенками. Пленчатое кольцо на ножке у молодых грибов со временем исчезает, но остается заметный след. Мякоть при контакте с воздухом меняет цвет с лимонно-желтого на красновато-коричневый.

Масленок желто-бурый (моховик болотный).

Масленок желто-бурый (моховик болотный).

(Фото: iwciagr / Shutterstock / FOTODOM).

Собирают с середины июля до конца октября. Гриб растет поодиночке или небольшими группами на влажных почвах смешанных и сосновых лесов, возле болот, на песчаниках и торфяниках. Цвет шляпки варьируется от грязно-желтого до желтовато-бурого. При повреждении мякоть быстро синеет.

Масленок серый.

Масленок серый.

(Фото: Dezidor / CC BY-SA 2.5 / Wikipedia.org).

Редкий представитель рода, который встречается группами с середины июля до конца сентября. Растет в лиственных лесах, особенно на участках с лиственницей. Его можно определить по желто-серой или сиреневой окраске шляпки. Мякоть после повреждения становится синего оттенка.

Польза масленка.

Масленок ценится не только за приятный вкус, но и за содержание полезных веществ.

Клетчатка. В маслятах содержатся волокна, которые поддерживают нормальную работу пищеварительной системы. Клетчатка помогает дольше сохранять чувство сытости. Также растворимые пищевые волокна регулируют уровень сахара и холестерина в крови, а нерастворимые поддерживают очищение кишечника.

Антиоксиданты. Эти вещества помогают восстанавливаться клеткам, замедляют возрастные изменения и способствуют нормальной работе иммунной системы. Кроме того, антиоксиданты участвуют в обменных процессах организма, снижают риск развития заболеваний сердца и защищают клетки от воздействия вредных факторов окружающей среды, включая ультрафиолетовое излучение.

Витамин D. В масленке есть витамин D, который важен для поддержания иммунитета, хорошего настроения и нормализации веса.

Белок. Грибы содержат растительный белок — важный строительный материал для клеток. Он участвует в формировании мышц, тканей, кровяных клеток, гормонов и антител.

Витамины группы B. Маслята содержат витамины группы B, которые помогают поддерживать энергетический обмен, необходимы для нормальной работы нервной системы, а также влияют на состояние кожи и волос.

Низкая калорийность. Масленок относится к низкокалорийным продуктам — в 100 г грибов содержится около 19 ккал [3].

Вред масленка.

Маслята, как и другие грибы, могут быть тяжелыми для пищеварения, поэтому не стоит употреблять их в больших количествах. С осторожностью маслята стоит включать в рацион при заболеваниях ЖКТ, а также детям и пожилым людям. Не рекомендуется собирать грибы в загрязненных местах, поскольку они могут накапливать вредные вещества из окружающей среды. Старые маслята лучше не использовать в пищу: в них могут содержаться личинки насекомых, грибки, бактерии и патогенные микроорганизмы.

Частые вопросы.

Отвечаем на популярные вопросы про маслята.

Как правильно собирать маслята?

Собирать маслята лучше в экологически чистых местах, вдали от дорог и промышленных объектов. Лучше использовать корзину, а не пакет: в ней грибы меньше мнутся и дольше сохраняют свежесть. Собирать стоит только знакомые грибы — если есть сомнения в виде, лучше оставить его в лесу. Не стоит брать старые, поврежденные или испорченные экземпляры.

Как хранить маслята?

Свежие маслята желательно обработать вскоре после сбора. Перед хранением грибы перебирают, очищают от загрязнений и удаляют поврежденные экземпляры. Для более длительного хранения маслята можно замораживать, сушить или использовать для различных заготовок.

Как маслята применяют в кулинарии?

Маслята подходят для приготовления разных блюд. Их варят, жарят, добавляют в супы и соусы, а также используют для маринования и других домашних заготовок.

Главное о масленке.

Масленок — съедобный гриб со слизистой шляпкой и кольцом на ножке.

Растет в хвойных лесах. Его собирают с июня по октябрь.

Известно около 50 видов маслят. В России встречается около 15 разновидностей.

Маслята содержат полезные вещества: клетчатку, белок, витамины и антиоксиданты.

Собирать маслята лучше в корзину и только в экологически чистых местах. Сомнительные грибы брать не стоит.

Перед приготовлением маслята очищают и перебирают. Их жарят, варят, маринуют и замораживают.