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Минпросвещения подготовило три списка литературы для школьников

Кравцов: Минпросвещения подготовило три списка литературы для школьников.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Минпросвещения подготовило списки литературы для школьников в рамках формирования единого образовательного пространства, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Это важный шаг к тому, чтобы образование было одинаково качественным по всей России — от Калининграда до Владивостока», — заявили там.

Как отмечается, эта мера также направлена на развитие школьных библиотек и повышение интереса детей к чтению.

Всего Министерство составило три списка произведений:

— из обязательной школьной программы (для начальных, средних и старших классов);

— для внеклассного чтения;

— работы современных писателей патриотической направленности.

Их уже направили во все регионы.

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