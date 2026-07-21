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Володин заявил о грядущем улучшении ситуации с топливом

Спикер Госдумы заявил о скором снижении цен на топливо и стабилизации поставок. В правительстве подтвердили, что комплекс мер уже дает результаты в большинстве регионов. Принятый Госдумой закон о демпфере для импортного дизеля призван снизить финансовые риски для российских предприятий и сохранить стабильность.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил о скором радикальном изменении ситуации на топливном рынке страны. По его словам, благодаря принимаемым мерам уже в ближайшие дни наметится выраженная положительная динамика как в вопросах поставок, так и в ценообразовании.

«Буквально завтра-послезавтра ситуация радикально начнет меняться и в плане цены, и поставок», — подчеркнул спикер нижней палаты парламента в ходе пленарного заседания.

Стабилизация рынка, как отмечал ранеее вице-премьер РФ Александр Новак, достигается за счет комплекса правительственных мер. В большинстве регионов страны уже наблюдается снижение напряженности: очереди на АЗС сокращаются, а ранее введенные ограничения на отпуск топлива постепенно снимаются. При этом вице-премьер признал, что в отдельных субъектах обстановка остается сложной, и работа по ее нормализации продолжается в приоритетном порядке.

Дополнительным инструментом поддержки стал принятый Госдумой закон, распространяющий демпферный механизм на импортное дизельное топливо. Депутат Дмитрий Скриванов уточнилл, что эта мера позволит сохранить стабильность поставок и снизить финансовые риски для российских предприятий.

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