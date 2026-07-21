Володин заявил о грядущем улучшении ситуации с топливом

Стабилизация рынка, как отмечал ранеее вице-премьер РФ Александр Новак, достигается за счет комплекса правительственных мер. В большинстве регионов страны уже наблюдается снижение напряженности: очереди на АЗС сокращаются, а ранее введенные ограничения на отпуск топлива постепенно снимаются. При этом вице-премьер признал, что в отдельных субъектах обстановка остается сложной, и работа по ее нормализации продолжается в приоритетном порядке.