Выпущенные с Летнего озера лебеди вернулись в центр реабилитации спустя неделю

Напомним, 6 июля этого года семью лебедей с Летнего озера в Калининграде изъяли после того, как у нескольких птенцов возникли проблемы со здоровьем. По данным центра реабилитации, причиной могли стать постоянный перекорм птиц неподходящей пищей и другие последствия контакта с людьми. После лечения и воссоединения родителей с шестью выжившими птенцами лебедей выпустили на новый водоем 16 июля, где они должны были перейти к самостоятельной жизни в естественных условиях. Спустя менее недели после выпуска птицы вернулись обратно в центр реабилитации.