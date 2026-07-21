Чернышенко рассказал о студенческих конструкторских бюро

Уточняется, что в России стартовал конкурс студенческих конструкторских бюро. С этого года конкурс включен в федеральный проект «Университеты для поколения лидеров» нацпроекта «Молодежь и дети». Это позволило увеличить число потенциальных участников — теперь вуз любой ведомственной принадлежности может побороться за возможность открытия или развития своего конструкторского бюро.