Значение Крещения Руси становится еще более актуальным, заявили в РПЦ

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Значение Крещения Руси перед лицом вызовов современности становится еще более актуальным, считает викарий Патриарха Московского и всея Руси, заместитель управляющего делами Московской Патриархии епископ Павлово-Посадский Силуан (Вьюров).
«В наши дни значение крещения Руси остается ключевым и, может быть, даже обостряется перед лицом тех вызовов, с которыми сталкивается наша страна, когда особенно важным становится самоопределение», — сказал епископ Силуан на пресс-конференции, посвященной Дню крещения Руси, которая прошла в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».
По его словам, речь, прежде всего, идет о ценностном, смысловом самоопределении. «Поскольку так называемая секулярная цивилизация, воспринятая нами с Западной Европы 300 лет назад, претерпевает кризис и на самом Западе, и у нас, то значительная часть нашего общества обращается к поискам каких-то суверенных истоков», — добавил епископ Силуан.
Священнослужитель пояснил, что таким истоком являлся выбор веры — православия — более тысячи лет назад, от этого выбора зависело, каким путем пойдет Россия.
«Наш народ выбрал православие, “ортодоксия” по-гречески. Вот само слово “ортос” — правый, правильный, прямой — это аутентичное христианство без всякого искажения, без уклонения. Не просто выбрал, а на протяжении тысячи лет отстоял свой выбор… Поэтому крещение Руси имеет такое многомерное, очень глубокое, сохраняющее свою актуальность значение», — подчеркнул он.
День крещения Руси отмечается 28 июля.