Значение Крещения Руси становится еще более актуальным, заявили в РПЦ

По его словам, речь, прежде всего, идет о ценностном, смысловом самоопределении. «Поскольку так называемая секулярная цивилизация, воспринятая нами с Западной Европы 300 лет назад, претерпевает кризис и на самом Западе, и у нас, то значительная часть нашего общества обращается к поискам каких-то суверенных истоков», — добавил епископ Силуан.