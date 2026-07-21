На спасение озера Цаца в этом году направят более 12 млн рублей

— Для системного решения требуются научные исследования водного баланса, реконструкция канала и восстановление природного стока, а также разработка долгосрочной программы по аналогии с оздоровлением Волго-Ахтубинской поймы. Об этом мы говорили на Экосовете, который состоялся 14 июля. Выделение дополнительных бюджетных средств на озеро Цаца — это первый ощутимый шаг в многолетней работе Экосовета по сохранению уникального водоёма. Это так называемая скорая помощь, которая необходима данному объекту. Подчеркну, что такие решения — это наш вклад в достижение национальной цели, поставленной Президентом России Владимиром Путиным, — экологическое благополучие. Парламентский комитет и Экосовет продолжат держать ситуацию на контроле.