Житель Цимлянского района осужден за покушение на дачу взятки ДПС

Как выяснилось, в феврале 2026 года водителя остановили в хуторе Крутой: он был за рулём в нетрезвом виде. После того как инспекторы ДПС составили протокол, мужчина предложил им 25 тысяч рублей, чтобы избежать наказания. Полицейские отказались брать деньги, поэтому довести задуманное до конца у водителя не получилось.