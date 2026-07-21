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Житель Цимлянского района осужден за покушение на дачу взятки ДПС

Об этом сообщает региональный Следком.

Суд вынес приговор 46‑летнему мужчине из Цимлянского района — его признали виновным в попытке дать взятку полицейскому.

Как выяснилось, в феврале 2026 года водителя остановили в хуторе Крутой: он был за рулём в нетрезвом виде. После того как инспекторы ДПС составили протокол, мужчина предложил им 25 тысяч рублей, чтобы избежать наказания. Полицейские отказались брать деньги, поэтому довести задуманное до конца у водителя не получилось.

По решению суда мужчина проведёт 1 год и 6 месяцев в колонии общего режима, а также заплатит штраф — 100 тысяч рублей.