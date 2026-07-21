Житель Цимлянского района осужден за покушение на дачу взятки ДПС

Суд вынес приговор 46‑летнему мужчине из Цимлянского района — его признали виновным в попытке дать взятку полицейскому.
Как выяснилось, в феврале 2026 года водителя остановили в хуторе Крутой: он был за рулём в нетрезвом виде. После того как инспекторы ДПС составили протокол, мужчина предложил им 25 тысяч рублей, чтобы избежать наказания. Полицейские отказались брать деньги, поэтому довести задуманное до конца у водителя не получилось.
По решению суда мужчина проведёт 1 год и 6 месяцев в колонии общего режима, а также заплатит штраф — 100 тысяч рублей.