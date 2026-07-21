В селе Вадинск Пензенской области благоустроили улицу Площадь Ленина

Благоустройство улицы Площадь Ленина завершили в селе Вадинск Пензенской области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения.
На объекте уложили современную тротуарную плитку, установили скамейки и урны, смонтировали систему уличного освещения, обустроили малые архитектурные формы. Также там создали комфортные зоны отдыха и провели озеленение территории.
Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения области Евгений Михалев отметил, что новое общественное пространство полностью соответствует современным стандартам благоустройства и создает комфортные условия для отдыха местных жителей. При реализации проекта особое внимание было уделено созданию многофункционального пространства, которое отвечает потребностям всех категорий населения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.