Какая погода будет в Казахстане 22 июля

В Алматинской области на севере небольшой дождь, гроза, пыльная буря, на западе, юге, в горных районах области дождь, гроза, на юге, в горных районах области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9−14 м/с, на севере, западе, юге, в горных районах области порывы 15−20, временами 25 м/с. Температура воздуха ночью 19−24, в горных районах области 10−15 тепла, днем 26−31, в горных районах области 13−18 тепла.