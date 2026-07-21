Какая погода будет в Казахстане 22 июля

АЛМАТЫ, 21 июл- Sputnik. Под влиянием северо-западного циклона и атмосферных фронтов на большей части республики сохраняется неустойчивая погода: ожидаются дожди и грозы, а на севере, востоке, в центре, а также в горных районах юга и юго-востока страны — сильные дожди.
Прогнозируются усиление ветра, град, шквалы, а на юго-западе страны — пыльная буря. Ночью и утром на севере и юго-западе страны ожидается туман.
В Абайской области ночью на западе, севере, юге дождь, гроза, днем дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго- западный ночью 9−14, на севере, востоке, юге области 15−20, порывы 25 м/с, днем 15−20, на юго- западе, в центре области порывы 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 17−22, на западе области 14, днем 26−31 тепла, на юге области сильная жара 35 градусов.
В Акмолинской области дождь, гроза, на севере, юге, востоке временами сильный дождь, днем град, шквал. Ночью и утром на западе, юге области туман. Ветер юго-западный с переходом на северный 9- 14, на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 11−16, днем 21−26 тепла.
В Актюбинской области без осадков, Ветер северный 7−12, на востоке области порывы 15−18 м/с. Температура воздуха ночью 14−19, на юге области 22 тепла, днем 28−33 тепла, на западе, юге области сильная жара 36 градусов.
В Алматинской области на севере небольшой дождь, гроза, пыльная буря, на западе, юге, в горных районах области дождь, гроза, на юге, в горных районах области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9−14 м/с, на севере, западе, юге, в горных районах области порывы 15−20, временами 25 м/с. Температура воздуха ночью 19−24, в горных районах области 10−15 тепла, днем 26−31, в горных районах области 13−18 тепла.
В Атырауской области без осадков. Ветер северо-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 19−24 тепла, днем сильная жара 33−38 градусов.
В Восточно-Казахстанской области ночью на севере, востоке, юге дождь, временами сильный дождь, гроза, днем дождь, гроза, на севере, востоке области сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9−14, на западе, севере, юге области 15−20, днем порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью 18−23, на севере, востоке области 14, днем 28−33, на севере, востоке области 23 тепла.
В Жамбылской области ночью на юге, востоке, в горных районах дождь, гроза, днем на юге, западе, севере, в горных районах области дождь, гроза, в горных районах области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9−14, на юго-западе, северо- востоке, в горных районах области 15−20, днем порывы 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 20−25, в горных районах области 15, днем 28−33, в горных районах области 24 тепла.
В Жетысуской области на севере, востоке, юге, горных районах дождь, гроза, ночью в горных районах области сильный дождь, град, в центре области ночью дождь, гроза, днем небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный 9−14, на севере, востоке, в горных районах области порывы 15−20, на востоке области временами 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 18−23, на востоке области 26, в горных районах области 14 тепла, днем 29−34, в горных районах области 24 тепла.
В Западно-Казахстанской области днем на западе небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный 9−14, днем на западе области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 17−22 тепла, днем сильная жара 30−35, на западе, юге области 38 градусов.
В Карагандинской области дождь, гроза, на западе, севере, востоке сильный дождь, днем град, шквал. Ветер юго- западный 9−14, на западе, севере, юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 13- 18, на юге области 23, днем 21−26, на юге области 30 тепла.
В Костанайской области на севере, востоке, юге дождь, гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северный 9−14, на западе, юге, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 14−19, днем 25−30 тепла.
В Кызылординской области днем дождь, гроза, на востоке временами сильный дождь, на юге, севере, востоке, в центре области шквал, град, пыльная буря. Ветер западный, северо-западный 9−14, днем на юге, севере, востоке, в центре области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 19−24, днем 29−34 тепла.
В Мангистауской области ночью на северо-востоке небольшой дождь, гроза, днем на западе области дождь, гроза. Ночью и утром на западе области туман. Ветер северо-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 20−25 тепла, днем сильная жара 33−38 градусов, на западе области 30 тепла.
В Павлодарской области дождь, гроза, на западе, севере, юге сильный дождь, днем град, шквал. Ветер западный 9−14, на западе, севере, юге области порывы 15−20, временами 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, днем 22−27 тепла.
В Северо-Казахстанской области ночью на западе, востоке, юге дождь, гроза, на востоке, юге области сильный дождь, днем на севере, востоке, юге области дождь, гроза, град, шквал. Ночью и утром на западе, востоке, юге области туман. Ветер северный ночью 9−14, на западе, севере области порывы 15- 20 м/с, днем 15−20, на севере, востоке, юге области порывы 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 13−18, днем 23−28 тепла.
В Туркестанской области на западе, севере, в горных и предгорных районах дождь, гроза, град, шквал, пыльная буря, днем в горных районах области сильный дождь. Ветер юго-западный 8−13, на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15−20, днем порывы 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 20−25, в горных районах области 17, днем 30−35, в горных районах области 27 тепла.
В Улытауской области дождь, гроза, на севере, востоке, в центре сильный дождь, днем град, шквал. Ветер северо-западный, северный 9−14, на западе, севере, юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 14−19, на юге области 22, днем 25−30, на севере области 21 тепла.
Погода в мегаполисах.
Астана: переменная облачность, дождь, гроза, днем временами сильный дождь, град. Ветер юго-западный с переходом на северный ночью 5−10 м/с, днем 9−14, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +22+24°С.
Алматы: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 3−8, ночью порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +27+29°С.
Шымкент: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер юго-западный 8−13, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +30+32°С.