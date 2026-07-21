Какие кабачки выбрать, сколько запекать и как сделать их сочными и ароматными

Кабачки — один из самых популярных сезонных овощей. Их жарят, тушат, добавляют в супы, оладьи и запеканки, однако именно запекание в духовке считается одним из самых простых и полезных способов приготовления. При запекании овощ сохраняет вкус и сочность, требует меньше масла, а вариантов рецептов существуют десятки — от легких закусок до полноценного ужина. Как выбрать кабачки для запекания, какие специи лучше использовать и сколько времени готовить овощ в духовке, — в материале «Газеты.Ru».