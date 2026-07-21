Суд вновь займется делом пилота «Уральских авиалиний», посадившего борт в поле

Напомним, что борт «Уральских авиалиний» летевший из Сочи в Омск экстренно посадили 12 сентября 2023 года. В самолете был 161 пассажир и шесть членов экипажа. Командир воздушного судна Сергей Белов и его помощник Эдуард Семенов приняли решение посадить борт в Новосибирской области в пшеничном поле. По итогу жизни пассажиров были спасены. Далее следственные органы начали разбираться в обстоятельствах и завели уголовное дело.