Более 100 иностранных делегаций приняли в Нижегородской области

В первом полугодии 2026 года Нижегородская область приняла 103 иностранные делегации из 55 государств. Итоги международной деятельности подвело министерство международных и межрегиональных связей региона.
Результатом переговоров стало подписание 11 соглашений о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах. Региональные власти продолжают укреплять позиции Нижегородской области на международной арене.
Ранее сообщалось, что артист балета из Японии получил разрешение на проживание в Нижнем Новгороде.
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