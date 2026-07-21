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Более 100 иностранных делегаций приняли в Нижегородской области

Регион посетили представители 55 стран мира, заключив 11 международных соглашений.

В первом полугодии 2026 года Нижегородская область приняла 103 иностранные делегации из 55 государств. Итоги международной деятельности подвело министерство международных и межрегиональных связей региона.

Как сообщила министр Ольга Гусева, в регион приезжали представители Китая, Индии, Беларуси, Сербии, Бразилии, ОАЭ и других стран. Ключевым событием стала конференция ЦИПР в Нижнем Новгороде, собравшая более 13 тысяч участников из 46 государств.

Результатом переговоров стало подписание 11 соглашений о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах. Региональные власти продолжают укреплять позиции Нижегородской области на международной арене.

Ранее сообщалось, что артист балета из Японии получил разрешение на проживание в Нижнем Новгороде.

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