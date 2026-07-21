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Рецидивист забрал 23 тысячи из кассы магазина на Красносельской

Сотрудники уголовного розыска ОМВД по Центральному району Калининграда раскрыли кражу из торгового павильона на улице Красносельской. Ночью злоумышленник отжал оконную раму, проник в подсобное помещение магазина, добрался до кассы и забрал оттуда 23 тысячи рублей. Полицейские оперативно установили личность подозреваемого — им оказался 47-летний местный житель, который…

Сотрудники уголовного розыска ОМВД по Центральному району Калининграда раскрыли кражу из торгового павильона на улице Красносельской. Ночью злоумышленник отжал оконную раму, проник в подсобное помещение магазина, добрался до кассы и забрал оттуда 23 тысячи рублей.

Полицейские оперативно установили личность подозреваемого — им оказался 47-летний местный житель, который уже был судим ранее. Похищенные деньги он успел потратить на собственные нужды.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ — кража с незаконным проникновением в помещение. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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