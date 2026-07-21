В Воронеже дали старт строительству Центрального стадиона

В Воронеже торжественно стартовало строительство Центрального стадиона на улице Студенческой. Церемония с участием губернатора Воронежской области Александра Гусева и Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Беларусь Юрия Селиверстова прошла 21 июля. В ознаменование начала строительства в основание будущего спортивного объекта заложили капсулу времени.