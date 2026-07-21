В Зимовниковском районе завели дело из‑за незаконной покупки спецсредств

В Зимовниковском районе возбудили уголовное дело против 52‑летнего мужчины — его подозревают в незаконном приобретении спецсредств для негласного получения информации (ст. 138.1 УК РФ).
По данным следствия, в апреле 2025 года мужчина без лицензии заказал через мобильное приложение интернет‑магазина цифровой диктофон, замаскированный под USB‑накопитель. Судебная экспертиза подтвердила, что устройство относится к специальным техническим средствам для тайной аудиозаписи. Подозреваемый использовал гаджет в личных целях.
Дело завели по материалам УФСБ России по Ростовской области. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося.