В Зимовниковском районе завели дело из‑за незаконной покупки спецсредств

По данным следствия, в апреле 2025 года мужчина без лицензии заказал через мобильное приложение интернет‑магазина цифровой диктофон, замаскированный под USB‑накопитель. Судебная экспертиза подтвердила, что устройство относится к специальным техническим средствам для тайной аудиозаписи. Подозреваемый использовал гаджет в личных целях.