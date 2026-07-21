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Из Дублина в Эдинбург: в Калининграде представят шоу с волынками, барабанами и ирландскими танцами

Билеты без комиссии покупайте на «Клопс Афише».

Источник: Клопс.ru

В калининградском театре эстрады во вторник, 29 сентября, выступят оркестр волынок и барабанов City Pipes и ансамбль Celtic Wind. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

Зрителей ждёт музыкальное путешествие по Ирландии и Шотландии, где прозвучат традиционные мелодии, наполненные «духом свободы, радостью жизни и любовью к родной земле». В программе — ирландские джиги, шотландские марши и яркие танцевальные номера, объединённые живым звучанием волынок, барабанов и органа.

City Pipes — один из самых известных российских коллективов, работающих в жанре world music. Оркестр регулярно выступает по всей стране — от Калининграда до Петропавловска-Камчатского, ежегодно давая концерты более чем в сотне городов.

В составе танцевального ансамбля Celtic Wind выступают лауреаты международных фестивалей и участники крупных танцевальных проектов России, Ирландии, Европы и США, включая Rhythm in the Night и Take the Floor.

Начало в 19:00. Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».

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