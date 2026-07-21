Умер художественный руководитель театра «Особняк» Дмитрий Поднозов

«Он был выдающимся артистом. А еще он был по-настоящему большим человеком. Человеком, которого всегда можно попросить о помощи, на которого можно опереться. Человеком, который до последнего вел театр и нас всех за собой», — принесли слова соболезнования в театре «Особняк».