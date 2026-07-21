В Сибае в Башкирии детская художественная школа получила новое оборудование

В учреждение поступили современные изогнутые мониторы и лазерный принтер. Кроме того, в ближайшее время школа ожидает поставку следующей партии оборудования. В нее войдет широкоформатный принтер, предназначенный для печати чертежей, плакатов, баннеров и другой графической продукции. Также планируется поступление швейных машин и методических пособий.