В Сибае в Башкирии детская художественная школа получила новое оборудование

Новое оборудование получила детская художественная школа города Сибая в Республике Башкортостан, что соответствует целям национального проекта «Семья», сообщили в администрации города.
В учреждение поступили современные изогнутые мониторы и лазерный принтер. Кроме того, в ближайшее время школа ожидает поставку следующей партии оборудования. В нее войдет широкоформатный принтер, предназначенный для печати чертежей, плакатов, баннеров и другой графической продукции. Также планируется поступление швейных машин и методических пособий.
«Поступление нового оборудования — это важный шаг в развитии нашей школы. Оно позволит сделать образовательный процесс более качественным и интересным, а нашим воспитанникам — раскрывать свои способности, осваивать новые направления творчества и добиваться высоких результатов», — подчеркнула директор Сибайской детской художественной школы Флорида Кадыргулова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.