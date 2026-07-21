В «Коломенском» пройдет один из крупнейших фитнес-фестивалей московского лета

В московском музее-заповеднике «Коломенское» 25 и 26 июля состоится юбилейный DDX Fitness FEST. В программе — спортивные тренировки, лекции, мастер-классы, интерактивные площадки и выступления российских артистов.
Фестиваль пройдет на территории площадью около 100 тыс. кв. м. Для посетителей подготовят десятки тематических зон и более 150 активностей, включая занятия по различным направлениям фитнеса, семейные программы, детские площадки и пространства для отдыха.
В рамках мероприятия также будут работать лектории, посвященные здоровому образу жизни, физической активности и правильному питанию. Завершением каждого фестивального дня станут вечерние концертные программы.
По данным организаторов, DDX Fitness FEST ежегодно собирает тысячи участников и входит в число крупнейших спортивных фестивалей страны.