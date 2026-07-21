В Волжском спасли от выкидыша 41-летнюю женщину

— Гестационный сахарный диабет на фоне угрозы прерывания беременности — это всегда вызов для врачебной команды. В данном случае мы работали с пациенткой зрелого репродуктивного возраста, для которой эта беременность стала первой и долгожданной. Наша главная задача была не просто нормализовать углеводный обмен, а сделать это максимально безопасно для плода, не нарушив при этом терапию, направленную на сохранение беременности, — прокомментировала заведующая эндокринологическим отделением больницы имени Фишера Екатерина Григорова. — Ключевым фактором успеха стало раннее обучение пациентки самоконтролю: когда женщина понимает, как питание и доза инсулина влияют на её состояние, она перестаёт бояться и становится полноценным участником лечебного процесса. Именно такой междисциплинарный подход — эндокринологов, акушеров-гинекологов, терапевтов и лабораторной службы — позволяет сохранять две жизни одновременно.