Sova: в Грузии выпустили под залог обвиняемого Чигладзе, ударившего россиянку

«Человек, который нанес ущерб другому человеку любой национальности, любого гражданства, должен отвечать, если все сводится к этому. Нет никаких сомнений, что те, кто его выгораживают, исходя из подхода “не выдавать своего”, просто-напросто вредят образу самой Грузии. Переносить поведение друзей обидчика на всех, кто живет в Тбилиси, или на всю Грузию, на мой взгляд, не следовало бы», — сказал он «Газете.Ru».